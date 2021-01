US-Börsen zur Eröffnung wenig verändert

Quartalsberichte im Mittelpunkt - Aktien von Johnson & Johnson, 3M sowie General Eletric nach Zahlen fester - Ergebnisse von American Express und Verizon dagegen negativ aufgenommen

Die US-Börsen haben am Dienstag wenig verändert eröffnet. Im Mittelpunkt an der Wall Street stand die Berichtssaison der Unternehmen. Gleich mehrere großen Namen präsentierten Quartalsbilanzen. Außerdem beginnt die zweitägige Zinssitzung der Notenbank Federal Reserve (Fed), deren Ergebnisse am Mittwochabend präsentiert werden. Eine Änderung der Geldpolitik erwarten Beobachter allerdings nicht.

Der Dow Jones stieg gegen 15.55 Uhr um 0,41 Prozent auf 31.087,92 Punkte. Der marktbreite S&P-500 legte 0,15 Prozent auf 3.861,32 Einheiten zu und erreichte trotz der nur geringen Zugewinne erneut ein Rekordhoch. Der technologielastige Nasdaq Composite dagegen fiel um geringfügige 0,04 Prozent auf 13.629,89 Zähler.

Bei den Einzelwerten setzten sich die Aktien von Johnson & Johnson mit einem Plus von knapp vier Prozent an die Spitze des Dow. Der Pharma- und Medizintechnikkonzern hat sich in der Coronapandemie dank guter Geschäfte in der Arzneimittelsparte besser geschlagen als erwartet. 2020 kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr leicht auf knapp 82,6 Mrd. Dollar. Der um Sonderfaktoren bereinigte Gewinn sank zwar um rund acht Prozent auf 21,4 Mrd. Dollar, Analysten hatten aber weniger auf dem Zettel.

Klar fester tendierten auch die Titel von 3M mit einem Plus von 2,6 Prozent. Der Mischkonzern geht nach einer überraschend guten Geschäftsentwicklung Ende 2020 zuversichtlich ins neue Jahr. Der Vorstand stellt für 2021 ein Umsatzwachstum um 5 bis 8 Prozent sowie einen Gewinn je Aktie von 9,20 bis 9,70 Dollar in Aussicht. Im Coronajahr 2020 blieben die Erlöse mit knapp 32,2 Milliarden Dollar in etwa konstant. Unter dem Strich blieben für die Aktionäre knapp 5,4 Mrd. Dollar übrig und damit rund 18 Prozent mehr als noch im Jahr davor.

Dagegen verloren die Papiere von American Express 3,2 Prozent. Der Kreditkartenanbieter hat auch zum Jahresende erheblich unter der Kaufzurückhaltung von Kunden in der Coronakrise gelitten. In den drei Monaten bis Ende Dezember fiel der Gewinn im Jahresvergleich um rund 15 Prozent auf 1,4 Mrd. Dollar. Die Erlöse sanken um 18 Prozent auf 9,4 Mrd. Dollar.

Auch für Verizon ging es mit einem Minus von 2,5 Prozent klar nach unten. Der Telekomkonzern musste im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzrückgang von 2,7 Prozent auf 128,3 Mrd. Dollar hinnehmen. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen mit 18,3 Mrd. Dollar gut 7,3 Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Im S&P-500 zogen unterdessen die Titel von General Electric um mehr als sieben Prozent an. Die eigentlichen Quartalszahlen wurden hier zwar eher als Enttäuschung gewertet. Positiv aufgenommen wurde jedoch der besser als erwartet ausgefallene Ausblick auf den Mittelzufluss. Diesen wertete man am Markt als Signal, dass die geschäftliche Wende an Fahrt gewinnt.