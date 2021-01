US-Chemiekonzern Dow schrieb zum Jahresende Milliardengewinn

Dow Chemical will 5 Mrd. Dollar Umsatz abgeben Der US-Chemiekonzern Dow Chemical treibt die Trennung von besonders konjunkturanfälligen Sparten voran. Zu den Unternehmensbereichen, die Dow Chemical in den nächsten zwei Jahren ausgliedern oder verkaufen will, gehören auch Werke an den deutschen Standorten Stade, Rheinmünster und Baltringen, wie der Konzern am Montag ankündigte.