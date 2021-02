US-Demokraten legen Entwurf für 1,9 Billionen Dollar-Hilfspaket vor

Im zuständigen Ausschuss im Repräsentantenhaus

Das von US-Präsident Joe Biden geforderte, 1,9 Billionen Dollar schwere neue Corona-Hilfspaket nimmt Gestalt an. Der zuständige Ausschuss im Repräsentantenhaus legte am Freitag den Gesetzentwurf vor, den die Demokraten in der Kongresskammer bis Ende kommender Woche verabschieden wollen. Danach müsste der Senat dem 591 Seiten langen Dokument zustimmen. Dort haben Bidens Demokraten jedoch nur eine kleine Mehrheit, einige lehnen den Entwurf zudem in der jetzigen Fassung ab.

Besonders umstritten ist der Plan, den gesetzlichen Mindestlohn von 7,25 Dollar je Stunde bis 2025 auf 15 Dollar anzuheben. Mehrheitsführer Chuck Schumer hat angekündigt, das Paket trotzdem bis Mitte März durch die Kammer bringen zu wollen.