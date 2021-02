US-Dienstleister wachsen so schnell wie seit Februar 2019 nicht mehr

Rückschlag für US-Industrie - Dienstleister im Aufwind Rückschlag für die Industrie, Fortschritte bei den Dienstleistern: Von der US-Wirtschaft kommen gemischte Signale. Die Industrie zog im Jänner 1,0 Prozent weniger Aufträge an Land als im Vormonat, teilte das Handelsministerium am Montag in Washington mit.