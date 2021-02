US-Einzelhändler fuhren zu Jahresbeginn dickes Plus beim Umsatz ein

Einzelhändler Carrefour steigerte Umsatz Sekt in Frankreich, Selters in den Niederlanden: Für die internationalen Einzelhandels-Ketten Carrefour und Ahold ist das Jahr 2013 gegensätzlich ausgeklungen. Während Carrefour erstmals seit 2008 wieder steigende Umsätze in Spanien vermelden konnte und auch in Frankreich weiter zulegte, setzte Ahold die Zurückhaltung in den USA und auf dem Heimatmarkt Niederlande unerwartet kräftig zu.