US-Einzelhändler kämpfen mit schwindenden Umsätzen

Rückgang um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat

Die US-Einzelhändler haben im Dezember überraschend erneut weniger Umsatz erzielt. Dieser ging um 0,7 Prozent zum Vormonat zurück, wie das Handelsministerium in Washington am Freitag mitteilte. Befragte Ökonomen hatten mit einer Stagnation gerechnet - nach einem Umsatzschwund von 1,4 Prozent im November. "Ohne die Komponenten Pkw und Tankstellen ist ebenfalls ein Minus zu verzeichnen und die Vormonatswerte wurden nach unten revidiert", sagte Helaba-Ökonom Patrick Boldt.

Verantwortlich dafür seien hauptsächlich die Corona-Infektionszahlen in den USA, die zuletzt einen neuen Höchststand erreichten. "Zudem wirkt sich die Lage am Arbeitsmarkt nachteilig auf den Konsum aus." Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war jüngst wieder sprunghaft in die Höhe geschnellt. Die Arbeitslosenquote lag zuletzt bei 6,7 Prozent. Der künftige US-Präsident Joe Biden hat ein billionenschweres Pandemie-Paket geschnürt, um Arbeitslosen besser über die Krise hinwegzuhelfen und auch der Wirtschaft und damit auch dem Konsum mehr Schub zu verleihen.