US-Einzelhändler mit unerwartet deutlichem Umsatzschwund

Umsatz fiel im November um 1,1 Prozent zum Vormonat

Die US-Einzelhändler bekommen die zweite Welle der Corona-Pandemie zu spüren. Ihr Umsatz fiel im November mit 1,1 Prozent zum Vormonat unerwartet deutlich, wie das Handelsministerium in Washington am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Minus von 0,3 Prozent gerechnet. Bereits im Oktober hatte es einen kleinen Rückgang von 0,1 Prozent gegeben - den ersten seit April 2020.

Der private Konsum - zu dem der Einzelhandel beiträgt - ist eine tragende Säule der US-Wirtschaft. Der erneute Umsatzrückgang könnte darauf hindeuten, dass die Erholung der weltgrößten Volkswirtschaft von der Corona-Rezession an Schwung verliert. "Die hohen Infektionszahlen in den USA sowie die nachlassende Erholung am Arbeitsmarkt trüben den Ausblick", sagte Helaba-Ökonom Patrick Boldt.

Notenbankchef Jerome Powell dringt ebenso wie der designierte US-Präsident Joe Biden wegen der düsteren Lage am Arbeitsmarkt und der Existenznöte vieler Amerikaner darauf, den Weg für Nothilfen umgehend frei zu machen. Die Pläne für ein neues Konjunkturpaket waren im Wahlkampf unter die Räder gekommen, auch weil sich Republikaner und Demokraten nicht auf den Umfang solcher Hilfen einigen konnten. Zuletzt verdichteten sich aber die Hinweise, dass es zu einer Kompromisslösung kommen könnte.