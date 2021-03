US-Exporte stiegen zu Jahresbeginn - Importe auch

US-Exporte fallen stark wie seit Jahren nicht mehr Die Exporte der US-Unternehmen sind im Oktober so stark eingebrochen wie seit fast vier Jahren nicht mehr. Sie fielen um 3,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf 180,5 Mrd. Dollar (139,23 Mrd. Euro), teilte das Handelsministerium am Dienstag in Washington mit.