US-Finanzministerin Yellen holt früheren IWF-Vize als Berater an Bord

Laut Insidern - Aber kein offizieller Kommentar

Die neue US-Finanzministerin Janet Yellen holt laut Insidern den früheren IWF-Vizechef David Lipton als Berater in die Regierung. Er soll sich dabei auf die Rolle der USA in der Industrie-Staatengruppe G7 und dem um Schwellenländer erweiterten Kreis der G20 konzentrieren, wie die Nachrichtenagentur Reuters von mehreren mit der Sache vertrauten Personen erfuhr. Von offizieller Seite war zunächst kein Kommentar erhältlich.

Für eine Ernennung wäre keine Zustimmung des Senats nötig, so dass Lipton recht schnell auf den Posten rücken könnte. Mitte des Monats steht eine Videokonferenz der G7 an, Ende Februar dann ein G20-Treffen. Lipton ist auf politischem Parkett international gut vernetzt, zumal er bereits in den 90er Jahren unter US-Präsident Bill Clinton als Staatssekretär im US-Finanzministerium tätig war und später auch Präsident Barack Obama zuarbeitete.

Er hatte mehr als acht Jahre beim Internationalen Währungsfonds (IWF) in führender Funktion gearbeitet, bevor ihn die IWF-Chefin Kristalina Georgieva abberief. Zwischenzeitlich hatte der US-Amerikaner nach dem Abgang der früheren IWF-Chefin Christine Lagarde 2019 das Spitzenamt mehrere Monate kommissarisch übernommen.

Der als Ökonom international geschätzte 67-Jährige profilierte sich als Gegner der protektionistischen Linie des früheren US-Präsidenten Donald Trump, die insbesondere im Zuge des Handelskonflikts mit China zu höheren Kosten für US-Firmen und Landwirte führte. Zugleich kam es vermehrt zu Spannungen zwischen den USA und ihren Verbündeten.