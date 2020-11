US-General beruhigt NATO: Afghanistan-Einsatz vorerst nicht in Gefahr

Miller: US-Fähigkeiten sollen weiter bereitgestellt werden

Die USA haben den NATO-Partnern zugesichert, vorerst keinen Abbruch des Bündniseinsatzes in Afghanistan zu erzwingen. Die für die Mission "Resolute Support" notwendigen US-Fähigkeiten sollten nach Aussagen des zuständigen Generals Scott Miller ungeachtet der neuen Pläne für Truppenreduzierungen weiter bereitgestellt werden, berichteten NATO-Diplomaten am Donnerstag in Brüssel.

Demnach dürfte die Bündnispartner allenfalls leichte Anpassungen ihrer eigenen Truppenstärke vornehmen müssen. Die Regierung des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump hatte am Dienstag vergangener Woche ohne Absprache mit den Alliierten angekündigt, die US-Truppe in Afghanistan bis zum 15. Jänner auf 2.500 Soldaten zu verkleinern. Daraufhin herrschte in der NATO zunächst große Verunsicherung darüber, was die Entscheidung für den Bündniseinsatz bedeutet.