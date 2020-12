US-Handelsbeauftragter Lighthizer hofft auf Abkommen mit London

Damit könnten etwa Strafzölle auf Whiskey aus Schottland gesenkt werden

Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer hält ein Handelsabkommen im kleinen Format mit Großbritannien für möglich. Damit könnten Zölle reduziert werden, sagte Lighthizer der BBC. Er hoffe auf ein Abkommen, in dem etwa die Strafzölle auf schottischen Whisky gesenkt werden könnten.

Allerdings deutete er auch an, dass das Vereinigte Königreich weiter gehen müsse als mit der Ankündigung von vergangener Woche, mit der Unterstützung der EU für den europäischen Flugzeughersteller Airbus zu brechen, so die BBC. Großbritannien wird die Vergeltungszölle auf US-Waren als Teil eines Streits über Flugzeugsubventionen ab dem 1. Jänner aussetzen. Dies wird als erster Schritt einer Abweichung von der Handelspolitik der Europäischen Union gesehen. Mitte Jänner tritt der neu gewählte US-Präsident Joe Biden sein Amt an.

Obwohl Großbritannien die EU im Jänner offiziell verlassen hat, erhob die Regierung in London im Rahmen einer elfmonatigen Übergangsvereinbarung zusammen mit der EU im November Zölle auf US-Waren im Wert von vier Milliarden Dollar. Zwischen den Vereinigten Staaten und der EU besteht ein langjähriger Konflikt um staatliche Subventionen für die Flugzeughersteller Airbus und Boeing, bei dem sich beide Seiten gegenseitig mit Strafzöllen überziehen.