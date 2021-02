US-Industrie sammelte im Dezember mehr Aufträge ein als erwartet

US-Industrie mit unerwartet starkem Auftragsplus Die US-Industrie hat im Dezember überraschend viele Aufträge an Land gezogen. Die Bestellungen für dauerhafte Güter wie Maschinen und Fahrzeuge zogen um 4,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat an, teilte das Handelsministerium am Montag mit. Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 1,8 Prozent gerechnet, nachdem es im November um 0,7 und im Oktober um 1,1 Prozent nach oben gegangen war.