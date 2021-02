US-Inflation im Jänner stabil bei 1,4 Prozent

US-Inflation zieht deutlich an Mieten, Energie und Lebensmittel in den USA verteuern sich derzeit spürbar und treiben die Inflation hoch. Die Verbraucherpreise stiegen im April um zwei Prozent zum Vorjahresmonat und damit so stark wie seit Juli 2013 nicht mehr, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Die Lebenshaltungskosten verteuerten sich damit so stark wie erwartet.