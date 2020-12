US-Inflationsrate verharrte im November bei 1,2 Prozent

Gleicher Wert wie im Oktober

Der Preisauftrieb in den USA bleibt gedämpft. Die Verbraucherpreise stiegen im November um 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Experten hatten mit 1,1 Prozent gerechnet. Im Oktober lag die Teuerungsrate ebenfalls bei 1,2 Prozent.

Die US-Notenbank achtet besonders auf Preisveränderungen bei privaten Verbraucherausgaben, wobei Energie- und Nahrungsmittelkosten ausgeklammert werden. Diese Rate lag im Oktober bei 1,4 Prozent. Die Federal Reserve (Fed) hat heuer einen Strategieschwenk vollzogen, der ihr mehr Flexibilität beim Ansteuern ihres Inflationsziels eröffnet. Demnach kann sie eine Teuerungsrate jenseits der Marke von 2,0 Prozent länger tolerieren, wenn die Inflation zuvor geraume Zeit darunter geblieben ist.