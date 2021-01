US-Krise - Abgeordneter unterstützt Nobelpreis für Trump nicht mehr

Norwegischer Rechtspopulist Tybring-Gjedde hatte US-Präsidenten wegen Nahost-Friedensabkommen für die Auszeichnung vorgeschlagen - "Mental instabil"

Ein norwegischer Abgeordneter, der Donald Trump für den Friedensnobelpreis nominiert hat, hält eine Preisvergabe an den abgewählten US-Präsidenten nach den jüngsten Entwicklungen in den USA für fragwürdig. Die Nominierung sei für das Friedensabkommen gewesen, das Trump im Nahen Osten erzielt habe, sagte Christian Tybring-Gjedde von der rechtspopulistischen Fortschrittspartei am Donnerstag dem norwegischen Sender TV2.

Nach der Wahlniederlage habe sich Trumps allerdings nahezu "mental instabil" gezeigt. Trump hätte schon vor langem seine Niederlage anerkennen müssen, damit die USA vorankommen könnten. Angesichts der jetzigen Geschehnisse halte er einen Preis für Trump für "sehr unnatürlich".

Angeheizt von Trumps Behauptungen, seine Niederlage bei der US-Wahl gegen den Demokraten Joe Biden sei auf Wahlbetrug zurückzuführen, hatten Trump-Anhänger am Mittwoch das Kapitol in Washington gestürmt. Diese Szenen hätten ihn erschreckt, sagte Tybring-Gjedde. Seine Nominierung für den Einsatz in Nahost sei völlig richtig gewesen - Trump nochmals zu nominieren, sei nun aber sehr unpassend.

Der norwegische Parlamentsabgeordnete hatte im September verkündet, Trump für dessen Engagement für das Abkommen zwischen den Vereinten Arabischen Emiraten (VAE) und Israel nominiert zu haben, allerdings für den Preis 2021. Nominiert werden kann grundsätzlich jeder für den Friedensnobelpreis. Trump selbst hatte mehrmals erklärt, er würde den Nobelpreis "für viele Sachen" bekommen - wenn man ihn denn "fair" vergeben würde.