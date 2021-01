US-Krise - Auch Trudeau gibt Trump Schuld an Sturm des Kapitols

Premierminister des Nachbarlandes hatte bisher offene Kritik an Trump vermieden

Nach mehreren anderen Regierungschefs und politischen Größen sieht auch der kanadische Premierminister Justin Trudeau US-Präsident Donald Trump als mitverantwortlich für den Sturm auf das Kapitol durch einen Mob. "Was wir gesehen haben war ein Angriff gewalttätiger Randalierer auf die Demokratie, der vom derzeitigen Präsidenten und anderen Politikern angestiftet wurde", sagte Trudeau am Freitag mit Blick auf die beispiellose Gewalteskalation am Mittwoch.

Trudeau bezeichnete den Vorfall als "schockierend, zutiefst verstörend und ehrlich gesagt traurig". Trudeau hatte in den vergangenen vier Jahren weitgehend vermieden, Trump als Staatschef des mächtigen kanadischen Nachbarlandes zu kritisieren.