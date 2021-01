US-Krise - Bischöfe verurteilen gewaltsame Ausschreitungen

Erzbischof Gomez: "Friedlicher Übergang der Macht ist eines der Markenzeichen dieser großen Nation" - Weltkirchenrat kritisierte spaltende, populistische Politik

Der Vorsitzende der US-Bischofskonferenz, Erzbischof Jose Gomez von Los Angeles, hat die gewaltsamen Proteste und den Sturm auf das Kapitol durch Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump in Washington verurteilt. "Das ist nicht das, was wir als Amerikaner sind. Ich bete für die Mitglieder des Kongresses und die Mitarbeiter des Kapitols sowie für die Polizei und alle, die daran arbeiten, die Ordnung und die öffentliche Sicherheit wiederherzustellen", so Gomez.

"Der friedliche Übergang der Macht ist eines der Markenzeichen dieser großen Nation", betonte der Bischofskonferenz-Vorsitzende in einer am Mittwochabend (Ortszeit) veröffentlichten Mitteilung der Bischofskonferenz, wie Kathpress am Donnerstag berichtete. "In diesem beunruhigenden Moment müssen wir uns wieder auf die Werte und Prinzipien unserer Demokratie besinnen und als eine Nation unter Gott zusammenkommen."

Der Erzbischof von Washington, Kardinal Wilton Gregory, rief zu Frieden und Einheit auf. Zugleich übte er Kritik an der Politik. "Der spaltende Ton, der in letzter Zeit unsere nationalen Gespräche so dominiert hat, muss sich ändern. Diejenigen, die zu hetzerischer Rhetorik greifen, müssen eine gewisse Verantwortung für die zunehmende Gewalt in unserer Nation übernehmen", betonte Gregory in einer von der Erzdiözese veröffentlichten Mitteilung. Die USA seien zur Demokratie berufen, so der Erzbischof. Dazu gehöre, die Meinung anderer zu respektieren und die Menschenwürde derjenigen anzuerkennen, mit denen man nicht übereinstimme.

Auch der Weltkirchenrat zeigte sich angesichts der Ereignisse tief besorgt. "Die spaltende populistische Politik der vergangenen Jahre hat Kräfte freigesetzt, die die Grundlagen der Demokratie in den Vereinigten Staaten und - in dem Maße, wie sie ein Beispiel für andere Länder darstellen - in der ganzen Welt bedrohen", sagte der Interims-Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK), Ioan Sauca, in der Nacht auf Donnerstag. Die Entwicklungen hätten Auswirkungen weit über die amerikanische Innenpolitik hinaus und seien von ernster internationaler Bedeutung. Der ÖRK forderte ein sofortiges Ende der Gewalt und eine Rückkehr zu etablierten demokratischen Prozessen.