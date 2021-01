US-Krise - Bischofskonferenz warnt vor mehr innenpolitischer Gewalt

Erzbischof Coakley an Aufrührer: "Sie werden von einer Stimme in die Irre geführt, die nicht von Gott ist"

Die Konferenz der römisch-katholischen US-Bischöfe hat vor Gewalttaten und weiterem Hass anlässlich der Vereidigung des gewählten Präsidenten Joe Biden gewarnt. "Als Christ sage ich jedem, der weitere Gewalt erwägt: Sie werden von einer Stimme in die Irre geführt, die nicht von Gott ist", so der Vorsitzende der Bischofskonferenz und Erzbischof von Oklahoma City, Paul Coakley, laut Kathpress in einer Erklärung am Samstag (Ortszeit).

Wie viele andere sei auch er geschockt über die Bilder von Gewalt und Hass beim Sturm von Anhängern des abgewählten Präsidenten Donald Trump auf das Kapitol mit fünf Toten am 6. Jänner: Gewalt gegen "einen friedlichen politischen Prozess im Herzen unserer Demokratie", Bomben vor Parteizentralen, die Ermordung eines Polizeibeamten, weitere Tote und Verletzte, Symbole von Rassenhass, Aufrufe zum Lynchmord an Politikern sowie zweckentfremdete christliche Symbole. Anlass der Erklärung Coakley sind Berichte der US-Bundespolizei FBI vor weiterer Gewalt in den kommenden Tagen gegen staatliche Einrichtungen in der Hauptstadt Washington sowie in Hauptstädten von US-Bundesstaaten.