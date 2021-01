US-Krise - EU-Kommissar sieht Warnzeichen für Europa

Luxemburger Schmit: Gegen Vertrauensverlust in Institutionen etwas unternehmen

EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit sieht die Stimmung in den USA vor dem Abtritt von Präsident Donald Trump und der Amtsübernahme durch Joe Biden als Warnzeichen für Europa. "Die Ereignisse vor dem Kapitol müssen Europa eine Lehre sein", sagte Schmit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Der scheidende Präsident Trump sei "kein Zufall der Geschichte" gewesen, ebenso wenig wie Populismus in Europa Zufall sei, so der Sozialdemokrat aus Luxemburg.

Hier wie dort fühlten sich viele Menschen als Verlierer, sagte Schmit weiter. "Dieses Gefühl des Verlierers und dazu der Eindruck, dass sich niemand für diese Menschen interessiert, kann gefährliche Konsequenzen haben und dazu führen, dass das Vertrauen in die Institutionen verloren geht." Deshalb müsse in Europa "politisch gegengesteuert" werden.