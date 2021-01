US-Krise - Experte: Bestrittene Wahlen werden zum Dauerzustand

Krastev: "Investoren leben in der Zukunft, Wähler in der Vergangenheit und niemand in der Gegenwart" - Autoritäre Regime nicht unbedingt Gewinner der Coronakrise

Der Politikwissenschafter Ivan Krastev sieht in den Ereignissen vom US-Kapitol nicht das Ende, sondern den Beginn einer globalen Entwicklung. "Man wird die ganze Zeit bestrittene Wahlen haben", sagte er am Mittwoch in einem Online-Talk in Wien. "Ich bin mir sicher, dass Trump wirklich glaubt, dass er die Wahl gewonnen hat", sagte Krastev. Eine Niederlage könne er sich in seiner Welt nicht vorstellen. Das "Schlimmste" sei aber, dass auch zwei Drittel seiner Wähler so dächten.

Die Entwicklungen in den USA zeigten, dass "der soziale Zusammenhalt" verloren gegangen sei und es "keinen gemeinsamen öffentlichen Raum" mit derselben Faktenbasis gebe, sagte der am Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) in Wien forschende Experte. Der bulgarische Politikwissenschafter zog diesbezüglich auch einen Vergleich zwischen den USA und den neuen Demokratien am Westbalkan. "In Albanien gibt es schon seit 30 Jahren bestrittene Wahlen als Regel, und nicht als Ausnahme", sagte er.

Mit Blick auf die Sperre des Twitter-Accounts von Trump hob Krastev die "wichtige Debatte" über die Rolle der sozialen Medien im Gemeinwesen hervor. Es gehe schlicht um die Frage, "wer unsere Freiheit garantieren wird: Die Regierungen, denen wir misstrauen - oder die Unternehmen, denen wir ebenfalls misstrauen?" Während viele Menschen sozialen Medien bisher stärker vertraut haben, würden sie nun erkennen, wie sehr sie das Leben beeinflussen. Auch könne man die Regierungen ändern, die Eigentümer der sozialen Medien aber nicht, betonte der international gefragte Intellektuelle.

Krastev bezeichnete die Entwicklungen in den USA als "schockierend" und hob auch hervor, dass die Börsen unbeeindruckt von der gesellschaftlichen Krise im Land seien, weil sie in vermeintliche Zukunftsunternehmen wie Tesla investierten. "Die Investoren leben in der Zukunft, die Wähler leben in der Vergangenheit und niemand ist mehr in der Gegenwart", bilanzierte der Experte in dem vom Presseclub Concordia und dem "forum journalismus und medien" Wien (fjum) organisierten Videotalk.

Krastev warnte davor, autoritäre Regime als Gewinner der Coronakrise zu sehen. "Ich bin immer noch der Meinung, dass autoritäre Herrscher nicht die größten Nutznießer sein werden. Sie wollen nämlich keine Krise haben, die sie nicht selbst managen können", sagte er. Bei Covid-19 bräuchten diese Regime die Mitarbeit ihrer Bevölkerung, "weil man nicht alle ins Gefängnis werfen kann, die infiziert ist", veranschaulichte Krastev.

Die Europäische Union sieht Krastev in der Krise tendenziell gestärkt, weil die Nationalstaaten gesehen hätten, wie wichtig die Zusammenarbeit sei. Er hob etwa die Impfstoffbestellungen hervor. Hier hätten ärmere Länder wie Bulgarien nicht mit den reicheren westlichen Ländern mithalten können, weil es nationale Bestellungen gegeben hätte. Auch habe sich gezeigt, dass die Unterschiede zwischen dem Westen und dem Osten Europas geringer seien als angenommen, verwies Krastev auf die Entwicklung der Infektionszahlen.

Dass asiatische Staaten besser durch die Krise gekommen seien, schrieb Krastev deren Erfahrungen mit früheren Pandemien zu. Auch in Europa seien Länder wie Italien und Spanien besser durch den Sommer gekommen, weil die dortige Bevölkerung hart von der ersten Welle getroffen worden sei - anders als einige osteuropäische Länder, die dann in der zweiten Welle Probleme gehabt haben.