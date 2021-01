US-Krise - Experte sieht enormen Schaden für Republikaner

Politikberater Hofer: Wohl letzte Chance für die Partei, sich von Trump zu emanzipieren - Neuerliches Antreten Trumps wäre "Super-GAU" für Partei

Der Politikberater Thomas Hofer sieht nach dem Sturm aufs Kapitol die wohl letzte Chance für die republikanische Partei, sich von Donald Trump zu lösen. Ein "Durchtauchen" wie bisher sei nun nicht mehr möglich, sagte Hofer am Donnerstag im APA-Gespräch. "Löst man sich nicht, ist man weiter in Geiselhaft des Herrn Trump", betonte er. Allerdings würde die Partei damit zunächst einen großen Teil ihrer Wählerbasis verlieren, räumte Hofer ein. "Kurzfristig ist der Schaden enorm."

"Es ist ganz relevant, dass die maßgeblichen Republikaner sich jetzt klar von Trump absetzen", betonte Hofer. Trump jedenfalls habe sich mit seiner indirekten Aufforderung an die Randalierer "massiv geschadet". "Das war nicht nur unnötig, sondern auch dumm." Das sei schon daran zu erkennen, dass danach im Senat wesentlich weniger Republikaner für die Wahleinsprüche gestimmt hätten als ursprünglich angekündigt. Auch Senats-Führer Mitch McConnell oder Vizepräsident Mike Pence spielten nun eine andere Rolle als zuvor, so Hofer, der mit Blick auf Spekulationen über eine Absetzung Trumps unter Einsatz des 25. Verfassungszusatzes meinte: "Rein symbolisch wäre es das Richtige, das zu tun."

"Es ist jetzt die Chance für die halbwegs moderaten Republikaner, sich von Trump zu emanzipieren", betonte Hofer. Wer die Führung der Partei nach Trump übernehmen könnte, sei unklar. Allerdings sei jetzt nicht die Zeit, "einen Superhero nach vorne zu stellen, sondern die Partei halbwegs geeint in die nächsten vier Jahre zu führen" und die "Fliehkräfte" in der Partei zu beherrschen. Die Republikaner bräuchten also "eine Figur, wie es ein Pence sein könnte", nannte Hofer den Vizepräsidenten. Wenn es diesem gelinge, Trump von weiteren Eskalationsschritten bis zu seinem Amtsende abzubringen, wäre das auch eine "Empfehlung" für eine wichtigere Rolle in der Zukunft.

Wer für die Republikaner bei der nächsten Präsidentenwahl antreten könnte, sei schwer zu sagen, so Hofer. Zwar habe es im von Trump gewonnenen Vorwahlkampf des Jahres 2016 "eine gewisse Breite" gegeben, doch seien "sehr viele von damals in der Trump-Ära beschädigt worden", sagte er in Anspielung auf die Senatoren Marco Rubio und Ted Cruz, denen die Unterstützung des Präsidenten nachhängt.

Hofer erklärte die Unterstützung von Abgeordneten und Senatoren für die unbelegten Wahlmanipulationsvorwürfe Trumps mit dessen großem Rückhalt an der Parteibasis. "Wir müssen mitgehen, weil der so beliebt ist bei den Leuten", hätten sich die Parlamentarier gedacht. Löse sich die republikanische Partei von Trump, "verliert sie jene, die hochemotionalisiert worden sind". "Dieser Schnitt ist schmerzhaft. Aber sie muss ihn machen, um wieder zur Grand Old Party zu werden. Jetzt ist sie das nicht", verwies Hofer auf die Eigendefinition der Republikaner als "große alte Partei" im politischen System der USA.

Der "Super-GAU" für die Republikaner wäre, wenn Trump seine "Fantasien" einer neuerlichen Präsidentschaftskandidatur weiterverfolgen würde, etwa auch durch die Gründung einer eigenen Bewegung. "Natürlich ist es so, dass eine Basis da wäre für so etwas", sagte Hofer unter Verweis auf jene republikanischen Abgeordneten und Senatoren, die ihn im Ringen um den Wahlausgang mit Einsprüchen unterstützten. Zudem habe Trump auch das Partei-Establishment "umgebaut". "Es ist bemerkenswert, wie schnell er es geschafft hat, sich diese Partei herzurichten", so Hofer. Daher sei jetzt für die Republikaner "einer der letzten Momente, wo man das (die Emanzipation von Trump, Anm.) noch hinkriegen kann".

Keine Illusionen macht sich Hofer, was das Zuschütten der tiefen politischen Gräben in den USA betrifft. Der neue Präsident Joe Biden sei für diese Aufgabe zwar eher geeignet als etwa ein Vertreter des linken Parteiflügels der Demokraten, doch auch er "wird wohl scheitern".

(Das Gespräch führte Stefan Vospernik/APA)