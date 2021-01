US-Krise - Heinisch: Trump will weiterhin relevant bleiben

Politologe: US-Präsident zieht Vorteile aus Konflikten - Entwicklung der Republikaner als "Schlüsselfrage"

Der Politikwissenschafter Reinhard Heinisch geht nach den gewaltsamen Ausschreitungen in Washington davon aus, dass es dem scheidenden US-Präsidenten Donald Trump "darum geht, weiterhin relevant zu bleiben und weiterhin Druck auf seine Partei ausüben zu können". Die "große spannende Frage" sei, wie es mit Trumps Republikanern nun weitergeht, sagte Heinisch am Donnerstag im Ö1-Morgenjournal.

Unklar ist dem Experten der Universität Salzburg, inwiefern die Vorfälle eine von Trump "kalkulierte Provokation war, damit er weiter im Gespräch bleibt oder in wieweit ihm die Sicherungen durchgegangen sind". Trump sei jedenfalls dafür bekannt, "dass er Prozesse in Gang setzt und sich dann zurücklehnt und sagt: 'Gut, das bin nicht ich, das sind jetzt die anderen'". Trump glaube, aus Chaos und Konflikt einen positiven Nutzen zu generieren. Er habe in der Vergangenheit oft aufgewiegelt und "Vorteile daraus gezogen, wenn andere im Konflikt sind".

Die Republikaner seien gespalten in einen rechtspopulistischen Flügel, den Heinisch "Trump-Kult" nannte, und in einen Flügel der traditionellen Republikaner. Die Frage, ob sich die Partei spaltet und wie es mit ihr weitergeht, sei die "Schlüsselfrage". Es gebe zwar einige Republikaner, die darauf drängen, Trump anzuklagen und aus dem Amt zu entfernen. Die Mehrheit würde aber meinen, dass "der Spuk in zwei Wochen vorbei" sei.

Die republikanische Partei müsse sich außerdem entscheiden, wie sie die Ereignisse bewerte: "War es ein "letzter Akt der Verzweiflung oder der Beginn eines neuen noch hässlicheren Phänomens?" Heinisch: "Ich glaube, die republikanische Partei muss sich selber überlegen: Was war das? Zukunft oder Vergangenheit."

Auch der künftige US-Präsident Joe Biden müsse sich überlegen, wie er auf die Vorfälle reagiere. Nach den Siegen im US-Bundesstaat Georgia werde er über die Kontrolle des Senats verfügen und auch in der Lage sein, zu regieren. Biden sei damit "in einer stärkeren Position". Er könne nach vorne schauen oder die Ereignisse aufarbeiten. Letzteres würde aber einer geordneten Amtsübergabe zuwiderlaufen. Nach der Amtsübernahme am 20. Jänner werde Biden nach Ansicht des Experten versuchen zu verhindern, dass Trump wieder an die Macht kommen kann. Es gebe mehrere Skandale und damit Möglichkeiten, ihn rechtlich zu belangen.