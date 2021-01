US-Krise: Internationale Pressestimmen nach Aufstand am Kapitol 2

"Le Monde": Joe Biden muss amerikanische Demokratie neu aufbauen - "Guardian": Trump muss an erneuter Kandidatur gehindert werden - "Jyllands-Posten": USA sind gespalten wie niemals zuvor

Über die Ausschreitungen in Washington und die darauf gefolgte Polit-Krise schreiben internationale Zeitungen am Freitag:

"Le Monde" (Paris):

"Es ist ein schwarzer Tag für die Vereinigten Staaten und das Ergebnis einer turbulenten Präsidentschaft, die das Land in zwei Teile geteilt hat: Den, der die verfassungsmäßige Ordnung und Gerichtsentscheidungen respektiert, und den, der in einem Paralleluniversum lebt. (...) Es wird an dem gewählten Präsidenten Joe Biden liegen, diese zutiefst erschütterte Demokratie wieder aufzubauen. Dank des einschneidenden Siegs der Demokraten aus Georgia, die am Mittwoch zwei Sitze für den Senat gewonnen haben, hat Joe Biden von nun an die Mittel dafür und die Demokratische Partei die Kontrolle über den Senat (...). (Joe Biden) hat die Größe (für einen Wiederaufbau). Das hat seine entschlossene und klare Reaktion auf den trumpischen Aufstand gezeigt. "

"Jyllands-Posten" (Aarhus):

"Donald Trump verschwindet jetzt. Aber was ist mit den Millionen Menschen, die sich vergessen gefühlt haben und ihr Vertrauen in ihn gesetzt haben? Nun wird es Bidens Aufgabe sein, die USA zu sammeln. Das ist einfacher gesagt als getan. Donald Trump ist ein Symptom der Spaltung der USA, nicht die Ursache davon - auch wenn er nichts dafür getan hat, sie abzuschwächen, im Gegenteil. Die Wahl von Trump war auch eine Abwahl Hillary Clintons als Repräsentantin des Establishments, von der sich eine große Gruppe Wähler mit gutem Grund im Stich gelassen gefühlt hat. Diese Menschen sind immer noch da, und ihre Ohnmacht lebt noch."

"Guardian" (London): Trump muss an erneuter Kandidatur gehindert werden

"Die vordringliche Frage ist, wie man mit Donald Trump umgeht. Man kann nicht auf sein in letzter Minute gegebenes Versprechen eines geordneten Übergangs vertrauen, wenn er weiterhin Wut schürt. Der Führer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, hat seine sofortige Absetzung gefordert. (...) Aber es geht hier nicht um bloßes Versagen oder Unfähigkeit: Die bessere Lösung wäre die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens. Man muss gegen Trump vorgehen, ebenso wie gegen diejenigen, die er angestiftet hat. Man muss ihn an einer erneuten Kandidatur hindern und eine klare Botschaft an alle senden, die versucht sind, ihm zu folgen. Denn die wirklich wichtige Frage ist, wie die Demokratie in Amerika gerettet werden kann."

"Dennik N" (Bratislava):

"Entscheidend für die persönliche Tragödie von Donald Trump waren nicht seine vielen jenseitigen Äußerungen und Fehlentscheidungen. Denn er hatte stets genug Opportunisten um sich. Bis zum Mittwoch. Was da geschah, und vor allem, was da nicht geschah, hat seinen Untergang eingeleitet. In diesen Stunden und Tagen werden wir Zeugen sein, wie sich vor Entsetzen darüber, wie weit das Land gekommen ist, die letzten Getreuen von Trump lossagen. (...)

Paradoxerweise besiegelt das Schicksal des vereinsamenden Präsidenten aber nicht mehr sein stures Bestreiten des Wahlergebnisses. Auch seine flammenden Reden vor seinen Anhängern sind es nicht, die ihn nun ruinieren. Was ihn endgültig erledigt, ist das, was er nicht getan hat. Er hat die letzte Chance vertan. Die wäre gewesen, über Twitter oder persönlich noch die paar Worte zu sagen, auf die auch seine Vertrauten gewartet haben: Ich lehne jede Gewalt ab. Bitte tut das nicht. Niemand darf die rote Linie überschreiten, das Kapitol anzugreifen."

"Duma" (Sofia): Über die Ausschreitungen von Anhängern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump am Kapitol in Washington schreibt die sozialistische bulgarische Oppositionszeitung "Duma" am Freitag:

"Es konnte an jedem Tag vor oder nach dem Amtsantritt des nächsten US-Präsidenten geschehen. Es hätte passieren können, auch wenn der neu gewählte Präsident der USA Donald Trump hieße - und nicht Joe Biden. Das Umfeld dafür wurde während des ganzen Sommers aufgeheizt. Es war weder ein Putschversuch "grotesker Faschisten", noch ein Aufstand "krimineller Rebellen". Das Wort "Faschismus" wurde allerdings gefährlich abgewertet. Weder die Protestler, noch die Polizei haben das erwartet, was sie getan haben. Es geschah aber. Dies sind die Unumgänglichkeiten der Geschichte."

"El Mundo" (Madrid):

"Das traurige Spektakel, das die erste Demokratie der Welt geboten hat, liefert wertvolle Lektionen. Heute werden jene Menschen, die ein System von Freiheiten genießen, das dem amerikanischen nachempfunden ist, das, was sie haben, wohl noch mehr schätzen. Ganz einfach weil sie nun wissen, dass sie es verlieren könnten. Heute gilt die alte liberale Wahrheit mehr denn je: Demokratie ist keine unumstößliche Errungenschaft. Und der Preis der Freiheit ist, wie Thomas Jefferson sagte, ewige Wachsamkeit (...) Es ist zu hoffen, dass die amerikanische Demokratie unter (Joe) Bidens Mandat und nachdem alle Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen worden sind, diesen 6. Januar überwinden wird. Und dass aus der rauchenden Asche des Trumpismus eine deutliche Warnung aufsteigt: So sieht die Frucht der Macht aus, die um den Preis der Polarisierung erlangt wurde."

"Hospodarske noviny" (Prag):

"Es ist schwer vorstellbar, dass bei uns Anhänger einer Partei nach einer Wahlniederlage das Parlament stürmen würden. Doch war das noch bis vor kurzem auch in den USA unvorstellbar. Nun wissen wir, wohin eine Politik des Hasses, wie sie (der scheidende US-Präsident Donald) Trump betreibt, führen kann. Hassrede und Aufwiegelung arten leicht in offene Gewalt aus. Wir sollten uns da nicht täuschen: Auch bei uns existieren politische Kräfte, die im Trumpismus, dieser Negation der traditionellen konsensualen Demokratie, großes Potenzial sehen. In den USA unterstützen einer Umfrage zufolge 21 Prozent der Menschen die Gewalt der Trump-Anhänger - ähnlich würde es auch bei uns aussehen. Das ist ein Wählerpotenzial, das irgendjemand sicher versuchen wird zu nutzen."