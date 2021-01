US-Krise: Internationale Pressestimmen nach Aufstand am Kapitol

"The Irish Times": Letzte Zuckungen eines verschwindenden Regimes - "de Volkskrant: Trump hat Demokratie nachhaltig beschädigt - "The Wall Street Journal": Trump sollte jetzt zurücktreten

Die Entwicklungen in den USA nach der Erstürmung des Kongresses durch Anhänger des scheidenden Präsidenten Donald Trump kommentieren internationale Zeitungen am Freitag:

"The Irish Times" (Dublin):

"Dies waren die letzten Zuckungen eines verschwindenden Regimes und nicht der rebellische Ausbruch einer Volksbewegung. Es hätte niemals über das unmittelbare Ziel der Vereitelung einer Abstimmung hinaus Bestand gehabt, sondern konnte sie letztlich nur hinauszögern.

Dies war eine Manifestation der Schwäche und Finsternis, wenngleich Trump nicht damit rechnen sollte, rechtlichen Konsequenzen für die Anstiftung zu einem Angriff auf die Demokratie zu entgehen; die daran beteiligten Stoßtruppen wurden von ihm als "Patrioten" gepriesen. Ein Amtsenthebungsverfahren? Wahrscheinlich kaum machbar in den zwölf Tagen, die er noch im Amt ist. Aber Staatsanwälte müssen mögliche Anklagen gegen ihn prüfen."

"De Standaard" (Brüssel):

"Die Ereignisse vom Mittwoch haben demonstriert, wie die extreme Rechte die Demokratie bedrohen kann. Sie zeigten aber auch, dass sie nur mit Hilfe von Opportunisten oder feigen Gefolgsleuten vom rechten Rand über ihrer Gewichtsklasse boxen kann.

Der Respekt für demokratische Regeln, wie sie größtenteils in der Verfassung festgeschrieben sind, bleibt oberstes Gebot. Ein gesundes System basiert auf einer Rotation der Macht. Dies impliziert die Akzeptanz des Gewinners und das ehrenvolle Eingestehen des Verlierens. Wer dazu nicht in der Lage ist, hat bei Wahlen nichts zu suchen."

"The Wall Street Journal" (New York):

"Wenn Mr. Trump ein zweites Impeachment vermeiden will, wäre es für ihn das Beste, persönlich Verantwortung zu übernehmen und zurückzutreten. Dies wäre die sauberste Lösung, weil es die Präsidentenpflichten unmittelbar an (Vizepräsident) Mr. Pence übertragen würde. Und Mr. Trump könnte damit, à la Richard Nixon, Herr über sein eigenes Schicksal bleiben.

Dies könnte auch die Flut von Rücktritten im Weißen Haus und im Kabinett eindämmen, die als Gewissensentscheidungen verständlich sind, die aber eine gefährlich unterbesetzte Regierung hinterlassen könnten. Vor allem der Nationale Sicherheitsberater Robert O"Brien sollte auf seinem Posten bleiben.

Wir wissen, dass eine solche Anstandsgeste Mr. Trumps nicht wahrscheinlich ist. Auf jeden Fall hat ihn diese Woche wohl als ernstzunehmende politische Figur erledigt. Er hat die Republikaner das Repräsentantenhaus, das Weiße Haus und nun auch den Senat gekostet. Schlimmer noch, er hat seine treuen Unterstützer betrogen, indem er sie über die Wahl und über die Fähigkeit des Kongresses und von Mr. Pence belogen hat, das Ergebnis zu kippen. Er hat sich geweigert, die Grundregel der Demokratie zu akzeptieren, die da lautet, das Ergebnis zu akzeptieren, ob man nun gewonnen oder verloren hat."

"Corriere della Sera" (Rom):

"Der Angriff auf den Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika sollte uns nicht überraschen. Eine ähnliche Aktion - absurd und provokativ - reifte seit vier Jahren heran: nämlich seit Donald Trump im Weißen Haus ist, wo er alles getan hat, um die Nation zu spalten, die er hätte vereinen sollen. (...) Seit zwei Monaten bestreitet der Präsident die Wahlniederlage und wiederholt gefährliche Lügen.

Er erwähnte, beschwor und umwarb die Fanatiker und stiftete die Gewalttätigen an. Diese antworteten schlussendlich. Menschen, die auf Mauern klettern, Fenster zerbrechen, Wahrzeichen und Wappen kaputt machen, sich auf den Platz des Sprechers der Kammer legen, ein Rednerpult als Andenken mitnehmen. Menschen mit Waffen, mit Helmen, mit Verkleidung, mit Hörnern und Pelzen, mit T-Shirts, die Auschwitz loben. (...) In Washington DC ging die Realität auf Sendung: Wir haben einen Putschversuch miterlebt - vielleicht geschmacklos und unmöglich. Aber es bleibt ein Angriff auf die demokratischen Institutionen. Wer das kleinredet, wird zum Komplizen."

"de Volkskrant (Amsterdam):

"Der Trumpismus (und der Opportunismus) werden erhalten bleiben, aber in den Vereinigten Staaten wird unweigerlich ein anderer Wind wehen. Am 20. Januar verlässt Donald Trump das Amt und Joe Biden wird Präsident. Die Demokraten kontrollieren nicht nur das Repräsentantenhaus, sondern nach einem Wahlsieg in Georgia in dieser Woche auch den Senat. Und obwohl es nicht leicht werden wird, das Land zu heilen, wird der augenfällige Hass fürs erste aus der Tagespolitik verschwinden.

Trumps Angriff hat die Demokratie nachhaltig beschädigt und es ist zu befürchten, dass seine Anhänger die Gesellschaft in den kommenden Jahren weiter destabilisieren werden. Aber das politische System Amerikas wird sich nicht wie ein Kartenhaus umpusten lassen."

"Financial Times" (London):

"Der Überfall auf den Sitz der US-Demokratie bestätigte, was schon vor Jahren hätte offensichtlich sein müssen. Amerika hat ein nationales Sicherheitsproblem in Form der extremen Rechten. Diese geschlossene Welt der Fehlinformation, der Paranoia und des Grolls erhält Rückendeckung von den Mainstream-Konservativen: von Amtsinhabern und Moderatoren von Nachrichtensendern. Der Preis dafür wird immer deutlicher.

Überlagert wird das Ganze durch die geopolitische Schmach. China wird es nie leichter fallen als jetzt, die Demokratie als eine Charta für das Chaos zu verspotten. Selbst die Türkei twitterte ihre Sorge um Amerikas inneren Frieden. Seine Demokratie und seinen guten Ruf in der Welt wiederherzustellen, wird Jahre dauern. Beginnen sollte das mit formellen Maßnahmen gegen einen schurkenhaften Präsidenten."

"NZZ" (Zürich):

"Zweifellos gibt es überzeugende Argumente dafür, dass Trump mit seinem undemokratischen und verfassungswidrigen Vorgehen die für ein Impeachment geltenden Voraussetzungen erfüllt hat. Ein Amtsenthebungsverfahren zwänge die Republikaner, Stellung für oder gegen ihn zu beziehen. Doch ein Ausweg aus der jetzigen Krise böte dies nicht. Ein solches Vorgehen hätte den Charakter einer unwürdigen Schnelljustiz. Es ließe zudem außer acht, dass Trump erst vor zwei Monaten die Stimmen von 74 Millionen Amerikanern erhalten hat – so viele wie kein anderer Republikaner vor ihm. Die Tatsache, dass ein derart großer Teil der Bevölkerung Trump die Treue ausgesprochen hat, lässt sich nicht mit einem Schnellschuss in Washington beheben. Amerika braucht nun einen Moment der Besinnung, der hoffentlich zu den richtigen Antworten führen wird."

"Washington Post" (Washington):

"Social Media zieht dem Social-Media-Präsidenten endlich den Stecker. (...) Diese Schritte waren nötig, selbst wenn sie nicht auf transparenten Regeln, sondern einer panischen Reaktion auf eine Krise basierten. Die Argumente dafür, Mr. Trump nicht zu sperren, gründeten auf der Idee, dass das ungehinderte Wort politischer Führungspersonen für das Funktionieren einer verfassungsmäßigen Demokratie grundlegend ist. Wenn aber ein Anführer zur Unterwanderung der Verfassung aufruft, ändern sich die Verhältnisse. Forscher haben herausgefunden, dass Wiederholungstäter, vor allem aus den Eliten, die Verbreitung gefährlicher Desinformation überproportional beschleunigen können. Das heißt, eine kleine Zahl von Accounts einzuschränken, kann einen großen Unterschied machen. Mr. Trump ist der Wiederholungstäter Nummer eins."