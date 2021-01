US-Krise - Iran: Vorfälle in Washington logische Folge der Trump-Ära

Präsident Rouhani bezeichnet Trump als "Analphabeten"

Die Vorfälle in Washington waren nach Ansicht des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani die logische Folge der vierjährigen Ära von Donald Trump. "Was da in den USA passiert ist zeigt auch den beträchtlichen Imageschaden, den dieser Mensch (Trump) der großen Nation USA zugefügt hat", sagte Rouhani am Donnerstag. Während seiner Präsidentschaft habe Trump die Demokratie geschwächt, dafür aber den Populismus gestärkt, so der iranische Präsident im Staatsfernsehen.

Rouhani sagte, er hoffe, dass die USA und die Welt diesen "Analphabeten" bald los seien und der neue US-Präsident Joe Biden und sein Team ihre Lehren aus den vergangenen vier Jahren ziehen würden.