US-Krise - Israels Ministerpräsident Netanyahu verurteilt Unruhen

"Demokratie wird siegen"

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die Erstürmung des Kongresses in der US-Hauptstadt Washington verurteilt. Der Regierungschef sprach am Donnerstag in Jerusalem von einer schändlichen Tat. Gesetzlosigkeit und Gewalt seien das Gegenteil von den Werten, die Amerikaner und Israelis schätzten, sagte Netanyahu vor einem Treffen mit US-Finanzminister Steven Mnuchin in Jerusalem.

"Ich habe keinen Zweifel, dass die amerikanische Demokratie siegen wird - sie hat es immer getan", betonte er. Netanyahu und der amtierende US-Präsident Donald Trump haben ein enges Verhältnis. Netanyahu hatte Trump als "besten Freund, den Israel je im Weißen Haus hatte", beschrieben. Trump hat etwa Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt.

Tausende Anhänger des abgewählten Trump waren am Mittwoch nach Washington gekommen, um gegen die Zertifizierung des Wahlausgangs im Kongress zu protestieren. Nach einer einheizenden Rede Trumps marschierten Unterstützer von ihm vor dem Kapitol auf. Randalierer stürmten das Gebäude. Die beiden Kongresskammern mussten ihre Sitzungen abrupt unterbrechen. Trump weigert sich, seine Niederlage einzugestehen. Er behauptet, er sei durch massiven Wahlbetrug um den Sieg gebracht worden. Weder er noch seine Anwälte legten aber bisher stichhaltige Beweise dafür vor.