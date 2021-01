US-Krise - Kapitol-Eindringling: "Was hätten wir tun sollen?"

"Endlich gab es eine Chance, und wir nutzten sie"

Wenige Stunden nach dem Angriff auf das US-Kapitol hat einer der Eindringlinge in einem Videointerview mit der erzkonservativen Website "LifeSiteNews" seine Beweggründe erläutert. "Was hätten wir tun sollen? Man wollte uns nicht einmal anhören", kritisierte Leo K. den Misserfolg der Bemühungen um eine Änderung des Wahlergebnisses. "An einem Punkt gibt es dann genug illegales Verhalten, genug Verbrechen gegen unsere Verfassung durch die gewählten Politiker."

"Endlich gab es eine Chance, und wir nutzten sie", berichtete der Mann, der laut der Website als einer der ersten in das Kapitol eingedrungen war. Er habe sich "30 bis 60 Minuten" dort aufgehalten und habe sich "respektvoll" verhalten, "so respektvoll, wie man eben sein kann, wenn man auf diese Weise eindringt". "Hunderte" Menschen habe er selbst im Kongressgebäude gesehen.

Der Mann, der nach eigenem Bekunden auch ein Gebet im Senats-Sitzungssaal sprach, gab zugleich zu, dass er "gemischte Gefühle" wegen seiner Tat habe. "Man verletzt den Raum von anderen in einer Weise, die sich falsch anfühlt. Aber wessen Raum ist das? Er gehört doch in Wirklichkeit uns", sagte er mit Blick auf die Volksvertretung.

Das eigentliche Urteil über die Tat der Eindringlinge werde "Gott" sprechen, berichtete der Mann. "Wir rufen den Himmel an", so der Mann. "Das ist ein Augenblick in der amerikanischen Geschichte, der nicht unähnlich dem Beginn unseres Landes ist", zog er einen Vergleich zum Kampf der Gründungsväter der USA gegen die britische Obrigkeit.

US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch seine Anhänger nach Washington gerufen, um dort gegen den seiner Ansicht nach erfolgten Wahlbetrug zu protestieren. Bei einer Kundgebung wiederholte er die unbelegten Vorwürfe, wonach ihm der Wahlsieg geraubt worden sei und rief seine Anhänger auf, zum Kapitol zu marschieren. Dort waren die Parlamentskammern zusammengekommen, um den Sieg des Demokraten Joe Biden zu beurkunden. Wegen des Eindringens der Trump-Anhänger, die auch bewaffnet waren, musste das Kapitol evakuiert werden, die Parlamentssitzung konnte erst mit mehreren Stunden Unterbrechung fortgesetzt werden. Im Zusammenhang mit den Protesten kamen vier Menschen ums Leben, mindestens 14 Polizisten wurden verletzt.