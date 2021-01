US-Krise - Kneissl sieht "Machtkampf mit ungewissem Ausgang"

Trump "mundtot gemacht" - Ex-Außenministerin fühlt sich an Fehden zwischen Päpsten und Kaisern im Mittelalter erinnert

Die frühere Außenministerin Karin Kneissl befürchtet eine Verschärfung der politischen Krise in der USA nach dem Machtwechsel kommende Woche. "Wir sind mittendrin in einem Machtkampf der Giganten mit ungewissem Ausgang", schreibt Kneissl in einem Gastbeitrag für die deutsche Onlineausgabe des türkischen Staatssenders TRT. "Viele Bauernopfer könnten dabei erbracht werden. Nach dem 20.1.2021 wird manches erst richtig ausbrechen; es sollte uns nicht überraschen."

Kneissl sieht sich angesichts des Vorgehens der IT-Riesen gegen den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump, der "mundtot gemacht" worden sei, an das Hochmittelalter erinnert, als Kaiser und Päpste einander befehdeten. "Der Papst hatte das Mittel der Exkommunikation, also des Ausschlusses aus der katholischen Kirche. Ein exkommunizierter Kaiser war ohne Legitimation und musste zu Kreuze kriechen. Es folgten Kirchenspaltungen, die vielen Etappen der Reformation und Kriege."