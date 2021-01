US-Krise - Orban: Wir urteilen nicht über andere Länder

Ungarns Regierungschef kritisiert EU wegen zu langsamer Impfstoff-Beschaffung - Lockdown bis 1. Februar verlängert

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban will die Unruhen in den USA nicht kommentieren. "Wir urteilen nicht über andere Länder", sagte der ungarische rechtsnationale Premier Viktor Orban zum Sturm von Anhängern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump auf das Kapitol in Washington am Freitag im Staatsrundfunk.

Der Premier hatte bisher die Ereignisse in Washington nicht kommentiert, während zahlreiche Spitzenpolitiker Europas die Angriffe verurteilt hatten. "Was jetzt in den USA geschah, das kennen wir", sagte Orban. Die Linke habe es auch in Ungarn mit Gewalt versucht, so dass das Parlamentsgebäude mit Polizeikordon vor den linken Demonstranten geschützt werden musste.

Hinsichtlich der Pandemie kritisierte Orban erneut die Europäische Union. Die schwierige Beschaffung des Corona-Impfstoffs sei "frustrierend". Ungarn habe sich in die Reihe gestellt, 17 Millionen Dosen bestellt und würde nun auf den Impfstoff warten.

Orban lobte erneut Großbritannien, das aus der EU austrat und früher als die EU mit den Impfungen begonnen hat. Er werde in Brüssel die Frage stellen, wo der europäische Impfstoff sei, sagte Orban.

Bisher sei mit 80.000 Dosen zu wenig eingetroffen. Deswegen werde auch weiter mit China, Russland und Israel verhandelt.

Der Lockdown in Ungarn wird laut Orban zunächst bis 1. Februar verlängert. Die Einschränkungen könnten jedoch noch Monate andauern, wenn man sich nur auf westliche Impfstoffe stützen könne, erklärte Orban im Staatsrundfunk.

In Ungarn verstarben in den vergangenen 24 Stunden 115 Menschen an den Folgen von Corona. 2.907 Neuinfizierte wurden registriert. 5.297 Personen befinden sich im Spital, 327 werden künstlich beatmet. In Quarantäne sind 20.856 Personen, über 2,79 Millionen Tests wurden bisher durchgeführt.