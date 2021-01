US-Krise: Papst verurteilt Gewalt am Kapitol

"Aus der Geschichte lernen, um Fehler nicht wiederholen"

Papst Franziskus hat den gewaltsamen Umsturzversuch am Kapitol in Washington verurteilt. "Wir müssen aus der Geschichte lernen, um Fehler nicht zu wiederholen", sagte der Heilige Vater im Interview mit Canale 5, einem Sender der Mailänder TV-Gruppe Mediaset um Italiens Expremier Silvio Berlusconi.

Der Umsturzversuch in Washington habe ihn überrascht. "Die Nordamerikaner sind ein so diszipliniertes Volk!", sagte der Papst. Auch in den reiferen Demokratien gebe es jedoch Situationen, die zu Protesten führten. Gewalt müsse stets verurteilt werden. Kein Volk könne behaupten, niemals mit Gewalt konfrontiert worden zu sein, sagte Franziskus.

Canale 5 sendet das exklusive Interview mit dem Papst am Sonntagabend um 20.40 Uhr. Im Gespräch mit dem Journalisten Fabio Marchese Ragona im Gästehaus Santa Marta, in dem der Papst lebt, sprach Franziskus auch über heikle Themen wie die Coronaviruspandemie, die Impfungskampagne, Abtreibung und Politik. Ausführlich berichtete er, wie sein Leben in Zeiten des Coronavirus sich geändert habe, hieß es in einer Presseaussendung von Canal 5 am Samstag.

Nach dem Interview mit dem Papst sendet der TV-Sender Berlusconis den Dokumentarfilm "Chiamatemi Francesco - Il Papa della gente" (Nennt mich Franziskus - Der Papst der Leute) über die persönliche und spirituelle Geschichte des argentinischen Pontifex Jorge Bergoglio.