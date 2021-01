US-Krise - Politologe sieht Vorbildfunktion der USA gefährdet

Fukuyama: Erwarte weitere Gewaltausbrüche und Proteste

Nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington sieht der US-amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama die politische Vorbildfunktion der USA gefährdet. Die Ereignisse und Bilder seien eine "schlechte Botschaft an den Rest der Welt", sagte der Experte im Interview mit der "Kleinen Zeitung" und der "Neuen Vorarlberger Tageszeitung". Schlimm sei, dass die Proteste durch US-Präsident Donald Trump selbst angefacht worden seien, so Fukuyama.

Dass solche Unruhen ausgerechnet in den USA passieren, sei kein guter Präzedenzfall: "Die USA haben durchgehend politische Führer in allen Teilen der Welt kritisiert, wenn sie Wahlergebnisse gefälscht haben oder ohne demokratische Legitimation an der Macht verblieben." Und nun akzeptierten der US-Präsident selbst sowie seine Unterstützer die Wahlergebnisse der Präsidentschaftswahl nicht, "sondern bedient sich der Gewalt, um seinen Willen zu bekommen", kritisiert Fukuyama. Die Vorbildfunktion der USA sieht der Politologe dadurch gefährdet. Insbesondere europäische populistischen Strömungen könnten nun auf Gewalt als nächsten Schritt setzen, befürchtet Fukuyama.

Als ermutigend bezeichnet Fukuyama die Tatsache, dass sich zahlreiche republikanische Politiker nun von Trump abgewandt haben. "Sie haben sich von Trumps Behauptung, die Wahlen seien gestohlen, distanziert. Sie haben die richtigen Worte für die Gewalt gefunden, die es an dem Tag gegeben hat", so Fukuyama. In der wachsenden Kritik an Trump vonseiten der republikanischer Spitze sieht er einen "finalen Bruch".

Die Republikaner mussten bei den Wahlen im US-Bundesstaat Georgia zudem eine Niederlage verzeichnen. "Das zeigt doch, dass demokratische Prozesse in den USA immer noch funktionieren und dass Fehler durch die Wähler korrigiert werden können", zeigt sich Fukuyama optimistisch.

Problematisch seien aber vorwiegend die Trump-Anhänger. Diese würden in ihrer eigenen Realität leben, befeuert durch einseitige Mediennutzung, so Fukuyama. Gefährlich sei dabei, dass diese Vorstellungen von Noch-Präsident Trump immer weiter angestachelt werden. Immerhin wurde Trump von rund 74 Millionen Amerikanern gewählt.

Kritisch äußerte sich Fukuyama zur Sperre der Trump-Accounts in sozialen Medien. "Meiner Meinung nach sollten sich Twitter und Facebook nicht als Wächter der Demokratie aufspielen, denn sie sind nur private Unternehmen. Sie besitzen nicht die Legitimität, um solche Entscheidungen zu treffen", so der Politologe.

Einen einfachen Übergang an Trumps Nachfolger Joe Biden erwartet Fukuyama nicht. "Wenn man sich in das Denken der Trump-Anhänger hineinversetzt, ist ja klar, dass es eine nicht legitimierte Präsidentschaft ist." Er erwarte weitere Gewaltausbrüche und Proteste.

Am Mittwoch waren militante Trump-Anhänger ins Kapitol in Washington eingedrungen. Wegen der Ausschreitungen wurde die Kongresssitzung zur Bestätigung von Joe Biden als Sieger der US-Präsidentschaftswahl unterbrochen und das Gebäude evakuiert. Trump wird vorgeworfen, für den Gewaltexzess mitverantwortlich zu sein, nachdem er seine Anhänger bei einem Auftritt in Washington mit seinen unbelegten Wahlbetrugs-Vorwürfen angestachelt und zum Marsch auf das Kapitol aufgerufen hatte.