US-Krise - Pressestimmen aus Deutschland 2

"Stuttgarter Zeitung": Vorgänge in Washington auch in Deutschland möglich - "Mannheimer Morgen": Republikaner müssen sich von Trump lösen - "Augsburger Allgemeine": Bilder vorhersehbar

Deutsche Tageszeitungen schreiben zu den Entwicklungen in den USA am Freitag:

"Stuttgarter Zeitung":

"Wer glaubt, die Vorgänge von Washington seien einmalig und allein auf die US-Situation und Trumps Verhalten zurückzuführen, der irrt. Zwar ist die Gesellschaft hierzulande nicht so stark polarisiert und der Hass nicht so präsent. Aber auch Deutschland war nicht allzu weit entfernt von einem Bild eines "Reichsbürgers" auf dem Platz von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble - drei Polizisten vor dem Reichstag haben das verhindert. Die AfD hat Aktivisten in den Bundestag eingeschleust, die später dann Abgeordnete angepöbelt haben. Systematisch unterhöhlt die Partei das Vertrauen in Legitimität von gewählten Volksvertretern. Querdenker stellen die Corona-Maßnahmen auf eine Stufe mit Pogromen im Dritten Reich. Es ist an der Zeit, solche Dinge nicht einfach als Meinungsäußerung anzusehen, sondern im Sinne der Demokratie klare Kante zu zeigen und sie als das zu benennen, was sie sind: Lügen."

"Mannheimer Morgen":

"Die republikanische Partei muss sich von ihrem gefährlichen Präsidenten lösen und endlich aus der Trumpschen Geiselhaft befreien. Sie können ihr Versagen nur gut machen, indem sie helfen, das gespaltene Land wieder zu einen und ihre irregeleiteten Wähler aus der Lügenblase des Präsidenten herauszuholen. So unterschiedlich Demokraten und Republikaner auch sind. Sie müssen als kleinsten gemeinsamen Nenner zum Glauben an die Wahrheit von Fakten zurückfinden."

"Augsburger Allgemeine":

"Diese Bilder waren vorhersehbar, sie traten keineswegs durch Zufall ein. Sie sind logische Kulmination einer Entwicklung, in der sich drei Elemente verbinden: der krankhafte Narzissmus eines Egomanen, die krankhafte Machtfixierung einer einst stolzen republikanischen Partei - und die krankhafte Spaltung der amerikanischen Gesellschaft, befeuert durch soziale Netzwerke, die das Befeuern dieser Spaltung als lukratives Geschäftsmodell entdeckt haben."

"Straubinger Tagblatt":

"Für den eigenen Vorteil und vielfach wider besseres Wissen waren viele Menschen bereit, dem Noch-Präsidenten der USA zu folgen. Sie waren willfährige Helfer, haben seine Sache befördert, die Realität von Fakten geleugnet, politisch gezündelt oder untätig beim Zündeln zugesehen. Ohne die zahlreichen Nutznießer auf allen institutionellen Ebenen und in Behörden, die auf politisches oder tatsächliches Kapital scharf waren und sind, ohne die Claqueure, ja ohne diejenigen, die noch nach den Vorgängen am Mittwoch und direkt im Anschluss daran gegen die Zertifizierung des Wahlergebnisses der US-Wahl gestimmt haben, wäre es zu dieser Explosion niemals gekommen."