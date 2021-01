US-Krise - Pressestimmen aus Deutschland

"FAZ": Amerika ist so zerissen - "Frankfurter Rundschau": Biden muss Abgehängten ein Angebot machen - "Handelsblatt": Vielleicht größte Krise seit Bürgerkrieg - "SZ": Hass wird bleiben

Deutsche Tageszeitungen schreiben zu den Entwicklungen in den USA am Freitag:

"Frankfurter Allgemeine Zeitung":

"Es wird nicht lange dauern, bis Präsident Biden das Vertrauen der Verbündeten gewinnt - aber viel länger, bis China und Russland wieder an die Stärke Amerikas glauben. Die Herrscher in Peking und Moskau dürften die Szenen vom Capitol Hill nicht als einmaligen Schwächeanfall der amerikanischen Demokratie ansehen Biden verfügt jetzt zwar über die Mehrheit im Kongress, "durchregieren" kann er aber schon wegen der Verhältnisse in seiner eigenen Partei nicht. Und wie soll er erst die Millionen von Trumpisten gewinnen, von denen manche ihrem Idol bis in den Tod folgen wollen, wie es am Kapitol zu hören war? Die Präsidentschaft des Schocks und der Schande mag in wenigen Tagen vorbei sein. Amerika aber ist so zerrissen, dass selbst ein Halbgott Mühe hätte, die Hälften zusammenzuschweißen."

"Frankfurter Rundschau":

"Wenn aber Joe Biden und die Demokraten den nächsten Trump verhindern wollen, dann müssen sie den Verunsicherten und Abgehängten ein Angebot machen. Das ist etwas anderes, als ihnen entgegenzukommen, für völkisch-rassistische Fantasien kann es keine Toleranz geben. Aber die Verhältnisse, aus denen sich die ideologische Spaltung speist, sind nicht unveränderbar. Die riesige Kluft zwischen Arm und Reich, die Erosion sozialer Absicherung und öffentlicher Daseinsvorsorge, die ständige Existenzangst bis in weite Teile der Mittelschicht hinein: Wer es den Rechten überließe, darüber zu reden, hätte gegen sie schon verloren."

"Handelsblatt" (Düsseldorf):

"Der Kern jeglicher Demokratie ist die friedliche Machtübergabe - in den Vereinigten Staaten von Amerika ist sie keine Selbstverständlichkeit mehr. Das Verdikt eines Staatsstreichs mag übertrieben sein, doch dass die einst so stolze und stabile amerikanische Demokratie in einer tiefen Krise, vielleicht der größten seit Ausbruch des Bürgerkriegs vor 160 Jahren, steckt - das dürfte auch dem größten Amerika-Optimisten spätestens jetzt klar sein."

"Die Welt" (Berlin):

"Wenn Amerika und seine Freunde aus dem schrecklichen Vorfall die richtigen Konsequenzen ziehen, wird die Demokratie gestärkt daraus hervorgehen. Wenn sich Demokratiefeinde von Moskau über Teheran bis Peking erfolgreich als bessere Alternative inszenieren können, weil Werte wie Freiheit, Menschenrechte und Rechtsstaat nur noch halbherzig verteidigt werden, und wenn die Willkür übermächtiger Tech-Plattformen gestärkt wird, weil Politiker die digitale Welt nicht mehr verstehen, dann hat der Westen allein aus eigener Schuld versagt, dann haben Trump und seine Jünger am Mittwoch symbolisch den Anfang vom Ende der Demokratie als globales Erfolgsmodell eingeleitet."

"Süddeutsche Zeitung" (München):

"Donald Trump hat den Hass geschürt auf die Etablierten, auf die Institutionen, auf alle, die ihm widersprachen. Diese Politik der Zerstörung gipfelte nun sehr vorhersehbar im Sturm auf den Kongress. Trump wird bald das Weiße Haus verlassen. Aber der Hass wird bleiben. Es werden sich in den Medien und in der Politik neue Zyniker finden, die diesen Hass mit Lügen, Verschwörungserzählungen und Hetze anfachen werden. Eine Demokratie aber, in der ein politisches Lager das andere mehr hasst als es die Demokratie liebt, wird immer bedroht sein."