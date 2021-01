US-Krise - Rechtspopulistin Le Pen "extrem schockiert"

Französische Politikerin erkennt Bidens Sieg an

Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen hat die gewaltsamen Ausschreitungen am Sitz des US-Parlaments verurteilt. "Ich glaube, dass wir in einer Demokratie das Recht verteidigen müssen, zu protestieren, zu demonstrieren, aber friedlich", sagte Le Pen dem Sender France 2 am Donnerstag. Wie alle Franzosen sei sie von den Bildern der Gewalt "extrem schockiert". "Jede Gewalttat, die darauf abzielt, den demokratischen Prozess zu untergraben, ist unzulässig."

Le Pen erkannte außerdem den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden an. Man habe das Recht, das Ergebnis einer Wahl vor Gericht anzufechten, sagte die Chefin der Rechtsaußenpartei Rassemblement National (RN/früher: Front National). Aber sobald alle Möglichkeiten ausgeschöpft seien, müsse der demokratische Prozess respektiert, die Niederlage eingestanden und Joe Bidens Sieg anerkannt werden. Le Pen hatte kurz nach der Wahl erklärt, Biden nicht gratulieren zu wollen, weil sie das "Spiel nicht als abgeschlossen" betrachte.

Noch in der Nacht hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron als einer der ersten Staatschefs dem amerikanischen Volk die Solidarität seines Landes zugesichert.

Am Mittwoch waren Proteste wütender Anhänger Trumps in der Hauptstadt Washington eskaliert und hatten das politische Zentrum der USA zeitweise in beispielloses Chaos gestürzt. Bei den Ausschreitungen beim Kapitol kamen nach Angaben der Polizei vier Menschen ums Leben.