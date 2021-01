US-Krise - Republikanische Senatorin fordert Rücktritt Trumps

Murkowski: "Ich will ihn weg haben" - Weißes Haus: Impeachment "politisch motiviert"

Die republikanische Senatorin Lisa Murkowski hat als erste führende Vertreterin der US-Regierungspartei den Rücktritt von Präsident Donald Trump gefordert. "Ich will, dass er zurücktritt. Ich will ihn weg haben. Er hat genug Schaden angerichtet", sagte Murkowski in einem Interview mit der Tageszeitung "Anchorage Daily News" mit Blick auf den gewaltsamen Umsturzversuch am Kapitol. Die Senatorin aus Alaska gilt als Vertreterin des gemäßigten Parteiflügels.

Die Positionierung der republikanischen Senatsmitglieder wird mit besonderer Aufmerksamkeit beobachtet, weil die Demokraten ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen Trump planen. Beim ersten Impeachment hatten im Februar 2019 bis auf den Senator aus Utah, Mitt Romney, alle Republikaner in der mächtigeren Parlamentskammer, also auch Murkowski, gegen die Amtsenthebung Trumps gestimmt. Nach ihrem Erfolg bei den Senats-Stichwahlen im US-Staat Georgia brauchen die Demokraten die Unterstützung von mindestens 16 Republikanern, um Trump aus dem Amt jagen zu können.

Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte am Freitag, ein "politisch motiviertes" Amtsenthebungsverfahren gegen einen Präsidenten, der nur noch zwölf Tage im Amt sei, würde nur dazu dienen, die Spaltung des Landes zu vertiefen. Trumps Nachfolger Joe Biden sagte dagegen, dass Trump "amtsunfähig" sei. Die Entscheidung über eine Amtsenthebung obliege aber dem Kongress.

Medienberichten zufolge könnte die Anklageschrift bereits am Montag im Repräsentantenhaus vorgestellt werden. In einem Entwurf wird dem US-Präsidenten nach Informationen des Senders MSNBC vorgeworfen, zu einem Aufstand aufgehetzt zu haben. Trump habe vorsätzlich Erklärungen abgegeben, die zu unmittelbar bevorstehendem gesetzlosen Handeln am Kapitol ermutigt hätten. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, müsse die Formulierungen noch befürworten, berichtete der Sender.