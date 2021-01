US-Krise -Schallenberg: Trump kann sich Verantwortung nicht entziehen

Außenminister in ZiB 2: US-Präsident hat "Grenzüberschreitung" geliefert

"Es war ja nicht er selber, der ins Kapitol gestürmt ist." Außenminister Alexander Schallenberg verteidigte am Donnerstag, dass er am Vorabend zwar die Erstürmung des US-Kapitols verurteilt, dabei aber den Namen Donald Trumps nicht genannt hatte. Tatsächlich habe Trump aber "unglaublich Zwietracht gesät" und am Mittwoch "eine Grenzüberschreitung geliefert", für die er "sich nicht seiner Verantwortung entziehen kann", erklärte Schallenberg in der "ZiB2".

Der Minister bezog sich damit auf die Videobotschaft Trumps, in der dieser den wütenden Mob als "sehr besondere Menschen" bezeichnet und gemeint hatte "Ich liebe Euch - aber geht heim." Man könne es so formulieren, meinte Schallenberg, "dass er mit der einen Hand versucht zu beruhigen und mit der anderen Öl ins Feuer gießt - und das ist keine Politik, die man verfolgen kann."

Schallenberg erklärte aber auch, "Großes Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit der US-Institutionen" wie auch in den neuen Präsidenten Joe Biden zu haben. Dieser habe in seiner jahrzehntelangen politischen Karriere "gezeigt, dass er auch 'cross the aisle', also über die Parteigrenzen hinweg, agieren kann". Diese "Herkulesaufgabe" warte nun auf Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris. Es sei nicht auszuschließen, dass Trump weiter Öl ins Feuer gießen werde, aber die US-Demokratie werde als eine der ältesten der Welt auch diese Krise überwinden - "in Zusammenarbeit und Partnerschaft auch mit uns."

Auf die Zusammenarbeit mit Biden und dessen Team freut sich Schallenberg jedenfalls, "denn es wird ein anderer Ton sein", insbesondere was die Zusammenarbeit in den internationalen Organisationen betreffe.