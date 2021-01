US-Krise - Senat prüft Votum über Trumps Amtsenthebung am Freitag

Laut einem Insider

Die Republikaner im US-Senat erwägen einem Insider zufolge bereits am Freitag eine etwaige Abstimmung über eine Amtsenthebung von Präsident Donald Trump. Ein hochrangiger republikanischer Mitarbeiter in der Kongresskammer sagte am Mittwoch, noch sei keine Entscheidung getroffen worden. Eine Stellungnahme des gegenwärtigen Mehrheitsführers im Senat, der Republikaner Mitch McConnell, lag zunächst nicht vor.

McConnell hatte erklärt, der Senat könne erst wieder am Dienstag zusammentreten, einen Tag vor dem Ende von Trumps Amtszeit. Es wurde erwartet, dass das Repräsentantenhaus im Laufe des Mittwochs formell Anklage gegen Trump erhebt im Zusammenhang mit der Erstürmung des Kapitols vergangene Woche. Die Entscheidung über eine tatsächliche Amtsenthebung würde dann beim Senat liegen. Unklar ist, ob dort genug Stimmen dafür zusammenkommen würden.