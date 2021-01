US-Krise - Sicherheit des deutschen Bundestags wird geprüft

Bericht bei deutschter Botschaft in Washington angefordert

Nach der Erstürmung des Kapitols in Washington lässt der deutsche Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble mögliche Schlussfolgerungen für den Schutz des deutschen Bundestages prüfen. "Dazu wurde bereits bei der deutschen Botschaft in Washington ein Bericht angefordert, wie es zu den Gewaltexzessen innerhalb des Kapitols kommen konnte", teilte der Bundestag am Donnerstag in Berlin mit.

Die Prüfung geschehe in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbeauftragten der Fraktionen sowie dem Land Berlin und dem deutschen Innenministerium. Ein Sprecher des deutschen Innenministeriums sagte auf Nachfrage, seit dem Vorfall auf der Treppe des Reichstagsgebäudes im vergangenen August fänden immer wieder Gespräche zum Sicherheitskonzept statt. Dabei werde insbesondere über Aus- und Fortbildung sowie über technische und personelle Unterstützung durch die Bundespolizei gesprochen.

Am 29. August vergangenen Jahres waren Demonstranten auf eine Treppe des Reichstagsgebäudes gestürmt und bis an den Eingang gekommen. Polizisten konnten sie jedoch zurückdrängen. Damals hatten führende Parlamentarier darauf bestanden, dass der Bundestag ein offenes Haus bleiben und den Bürgern weiter offenstehen müsse.