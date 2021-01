US-Krise - Tel Avivs Rathaus in US-Farben erleuchtet

Nach Sturm auf US-Kongress - Als Solidaritätszeichen

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Beleuchtung gestartet ---------------------------------------------------------------------

Nach der Erstürmung des Kongressgebäudes in Washington ist das Rathaus der israelischen Stadt Tel Aviv mit der US-Fahne angestrahlt worden. Die Aktion solle Solidarität mit den Freunden in den USA ausdrücken, hieß es am Donnerstagabend auf dem Twitter-Account der Stadt. Die Stadt Tel Aviv werde immer Demokratie und Gewaltlosigkeit unterstützen.

Das Rathaus der Küstenmetropole ist zu besonderen Anlässen wiederholt beleuchtet worden, so im vergangenen Jahr etwa aus Solidarität mit den Betroffenen der gewaltigen Explosion in Beirut in den Farben der libanesischen Fahne.