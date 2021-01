US-Krise - Tel Avivs Rathaus soll in US-Farben leuchten

Nach Sturm auf US-Kongress

Nach der Erstürmung des Kongressgebäudes in Washington sollen die US-Farben die Fassade des Rathauses der israelischen Stadt Tel Aviv erleuchten. Die Aktion sei für Donnerstagabend geplant, kündigte ein Sprecher der Stadt an. Es solle ein Zeichen der Solidarität und Unterstützung für demokratische Regierungsführung sein.

Das Rathaus von Tel Aviv ist zu besonderen Anlässen wiederholt beleuchtet worden, so im vergangenen Jahr etwa aus Solidarität mit den Betroffenen der gewaltigen Explosion in Beirut in den Farben der libanesischen Fahne.