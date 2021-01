US-Krise - Tschechiens Premier nimmt von Trump inspirierte Mütze ab

Fotos in sozialen Netzwerken geändert - Babis verurteilte Krawalle am US-Kapitol

Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis hat nach dem Sturm auf das US-Kapitol seine Profilfotos in den sozialen Netzwerken geändert. Bisher war der 66-Jährige dort mit einer roten Baseballmütze mit dem Slogan "Für ein starkes Tschechien" zu sehen. Das wurde vielfach als Referenz an den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump verstanden.

Der US-Republikaner hatte eine rote Kappe mit der Aufschrift "Make America great again" (Lasst uns Amerika wieder großartig machen) zu seinem Markenzeichen entwickelt.

Auf seinem neuen Profilfoto ist Babis nun mit einer Atemschutzmaske zu sehen, die mit einer tschechischen Fahne geschmückt ist. Die Ausschreitungen in der US-Hauptstadt Washington verurteilte der Multimilliardär und Gründer der populistischen Partei ANO. Die Krawalle am Kapitol sei ein "beispielloser Angriff auf die Demokratie" gewesen. Die Machtübergabe an Trumps Nachfolger Joe Biden müsse ohne Behinderungen und friedlich erfolgen.

In der Vergangenheit hatte Babis immer wieder seine Gemeinsamkeiten mit Trump hervorgehoben. "Man merkt, dass er wie ich aus der Geschäftswelt kommt", sagte er einmal. Zum Beispiel bei der Migrationsfrage vertrete er ähnliche Ansichten. Im März 2019 hatte Babis Trump im Weißen Haus besucht. Der jetzige Sinneswandel komme spät, kritisierte die Prager Zeitung "Hospodarske noviny": "Andrej Babis nimmt die Trump-Mütze erst fünf Minuten vor zwölf ab."