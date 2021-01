US-Krise - Twitter-Präsident Trump und die Sozialen Medien

Nutzte Kurznachrichtendienst zur Umgehung der ihm verhassten klassischen Medien - Verschärfte Gräben in der Gesellschaft

Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat in seiner Amtszeit vor allem über Twitter Politik gemacht. Er nutzte sein Millionenpublikum auf dem Kurznachrichtendienst um an den - ihm zumeist verhassten - klassischen Medien vorbei Botschaften auszusenden. Nachdem die Sozialen Netzwerke in den vergangenen Monaten zahlreiche Beiträge Trumps mit Warnungen vor falschen Informationen versahen, blockierten sie seine Konten nach dem Angriff auf das Kapitol am Mittwoch vorübergehend.

Twitter sperrte das Konto des scheidenden Amtsinhabers für zwölf Stunden und drohte ihm mit einem dauerhaften Ausschluss von seiner bevorzugten Kommunikationsplattform. Auch das Onlinenetzwerk Facebook sperrte die Seite des Präsidenten für zunächst 24 Stunden. Twitter schränkte außerdem die Verbreitung und Kommentierung von Botschaften ein, die den Sturm auf den Sitz des Kongresses in Washington angefacht hatten.

Mit seiner Wut-Kampagne verschärfte Trump die gesellschaftlichen Spaltungen in den USA dramatisch. Schon in seiner Antrittsrede hatte er vor allem drei Schwerpunkte gesetzt: Einheit der Nation, Kampf dem Establishment - und immer wieder "America First". Die Frage, ob man für oder gegen Trump ist, spaltete Familien und ließ Freundschaften zerbrechen.

Seine Attacken verbreitete Trump vor allem auf seinem liebsten Kommunikationskanal, Twitter. Mehr als die Hälfte seiner Tweets bestehen aus Angriffen, wie eine Analyse der "New York Times" von Trumps Twitter-Aktivitäten in den ersten drei Jahre seiner Präsidentschaft ergab.

Twitter ist Trumps wichtigste digitale Plattform, um sich direkt an seine Anhängerschaft zu wenden. Bereits 2012 schrieb er in einem Tweet: "Ich liebe Twitter... Es ist, als würdest du deine eigene Zeitung besitzen - ohne die Verluste." Sein Millionenpublikum nutzte er, um die klassischen Medien, deren Berichterstattung er wiederholt als Fake News bezeichnete, zu umgehen.

Die Zahl seiner Follower stieg während seiner Amtszeit von rund 20 Millionen auf knapp 90 Millionen an. Trump verkündete weltpolitische Entscheidungen ebenso wie Personalentscheidungen über sein Konto @realdonaldtrump. So gab er beispielsweise die Entlassung des früheren FBI-Chefs James Comey oder die Kündigung von Ministern auf Twitter bekannt, weshalb etwa die "New York Times" ein eigenes Team abstellte, das nur Trumps Twitter-Account im Auge hatte.

In den vergangenen Monaten stuften Twitter und Facebook allerdings mehrfach Beiträge Trumps als irreführend oder gewaltverherrlichend ein und versahen sie mit Warnhinweisen. Auch in der Wahlnacht wurde nicht nur eine Botschaft von US-Präsident Donald Trump als "irreführend" markiert. Facebook entschied sich etwa zur Löschung von Einträgen Trumps, in denen er das Coronavirus als Grippe bezeichnete. Als Trump im Mai behauptet hatte, dass Briefwahl Wahlbetrug Vorschub leiste, bezeichnete Twitter erstmals Äußerungen des US-Präsidenten als falsch. Trump unterstellte Twitter daraufhin nicht nur, sich in die Wahlen einzumischen und das Recht auf freie Rede zu unterdrücken, sondern drohte dem Dienst sogar mit Schließung.