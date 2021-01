US-Neubaugeschäft belebte sich im Dezember

Zahl der verkauften Neubauten stieg im Dezember zum Vormonat um 1,6 Prozent

Das Geschäft mit Einfamilienhäusern in den USA hat sich Ende 2020 nicht so stark belebt wie erwartet. Die Zahl der verkauften Neubauten stieg im Dezember zum Vormonat um 1,6 Prozent auf eine Jahresrate von 842.000 Einheiten, wie das Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit einem Zuwachs um 1,9 Prozent gerechnet, nachdem es im November ein Minus von revidiert 12,6 Prozent gegeben hatte.

Die Niedrigzinspolitik der Notenbank Federal Reserve sorgt dafür, dass die Finanzierung der eigenen vier Wände für mehr Bürger erschwinglich geworden ist. Doch im Zuge der Krise haben Millionen Amerikaner ihren Job verloren. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist zuletzt auf hohem Niveau leicht gesunken.