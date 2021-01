US-Notenbank dürfte lockere Geldpolitik am Mittwoch bestätigen

Künftige Strategie dürfte primär vom weiteren Pandemieverlauf abhängen - Vorerst reagiert die US-Regierung mit zusätzlichen Konjunkturprogrammen auf die Krise

Die US-Notenbank Fed wird an diesem Mittwoch ihre lockere Geldpolitik wohl bestätigen. Auf der ersten Sitzung seit dem Antritt des neuen US-Präsidenten kann die Fed abwarten, da die Regierung mit einem zusätzlichen Konjunkturprogramm auf die Krise reagieren will. Die künftige Geldpolitik dürfte vor allem vom weiteren Verlauf der Coronapandemie abhängen.

Am 20. Jänner wurde Joe Biden zum Präsidenten der USA ernannt. Für die Fed dürfte wichtig sein, dass an einem 1,9 Billionen Dollar (1,6 Billionen Euro) großen Fiskalprogramm gearbeitet wird. Die neue Finanzministerin Janet Yellen steht für eine konjunkturfreundliche Finanzpolitik. Dies sollte die Fed bei der Bekämpfung der heftigen Folgen der Coronakrise entlasten.

Die Infektionszahlen in den USA sind bis zuletzt hoch gewesen. Dies belastet die konjunkturelle Erholung. "Gleichzeitig sind die mittelfristigen Perspektiven relativ gut, nachdem die Impfungen in - verglichen mit vielen anderen Ländern - relativ hohem Tempo voranschreiten", schreibt Commerzbank-Ökonom Bernd Weidensteiner. Es komme daher darauf an, die kommenden Monate zu überbrücken. Hier sind laut Weidensteiner die Instrumente der Finanzpolitik besser geeignet als die der Notenbank.

Die Fed dürfte also ihren Leitzins in der Spanne von 0 bis 0,25 Prozent bestätigen. An den Niedrigzinsen soll festgehalten werden, bis das Beschäftigungsziel erreicht ist. Bei der Inflation will die Federal Reserve ein Überschießen der Zielmarke von zwei Prozent eine gewisse Zeit lang dulden. Die milliardenschweren Anleihekäufe sollen so lange fortgesetzt werden, bis "substanzielle Fortschritte" mit Blick auf ihre Ziele erreicht sind. Diese Haltung dürfte laut Weidensteiner beibehalten werden, auch wenn sie etwas härter formuliert werden könnte.

Die Märkte schauen bereits auf die Entwicklung im weiteren Jahresverlauf. Eine Befürchtung dabei ist, dass nach einer möglichen Öffnung der Wirtschaft die Nachfrage anzieht und die Inflation steigen könnte. Deshalb sind die Anleiherenditen zuletzt bereits spürbar gestiegen. Eine Reaktion der Fed erwarten Beobachter allerdings noch nicht. Schließlich ist der weitere Verlauf der Pandemie auch wegen der Mutationen des Coronavirus ungewiss.