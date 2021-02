US-Notenbankchef: Erholung am Arbeitsmarkt wird lange dauern

Bernanke für weiterhin lockere Geldpolitik US-Notenbankchef Ben Bernanke hält angesichts des trüben Arbeitsmarkts weiterhin eine lockere Geldpolitik für nötig. Zwar bewege sich die größte Volkswirtschaft in die richtige Richtung, sagte er. Allerdings produziere sie nach wie vor weit unterhalb ihres Potenzials. "In der Folge ist eine angepasste Geldpolitik weiter notwendig", so Bernanke.