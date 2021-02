Nach dem heftigen Wintersturm in Texas will US-Präsident Joe Biden den Bundesstaat Ende der Woche besuchen. Das Weiße Haus kündigte am Dienstag an, Biden werde am kommenden Freitag gemeinsam mit seiner Ehefrau Jill nach Houston reisen. Ein schwerer Wintersturm hatte in Texas für mehrere Tage eine schwere Krise ausgelöst. Ungewöhnliche Kälte und starker Schneefall plagten den Bundesstaat im Süden der USA, mehr als vier Millionen Haushalte waren zeitweise ohne Strom.