US-Regierung belegt ukrainischen Oligarchen mit Einreiseverbot

Igor Kolomoiski war als Gouverneur der ukrainischen Region Dnipropetrowsk an korrupten Handlungen beteiligt

Das US-Außenministerium hat den ukrainischen Oligarchen und Ex-Gouverneur Igor Kolomoiski und dessen Familie mit Einreiseverboten belegt. In seiner früheren Rolle als Gouverneur der ukrainischen Region Dnipropetrowsk sei Kolomoiski an korrupten Handlungen beteiligt gewesen und habe seine politische Macht genutzt, um sich persönlich zu bereichern, teilte US-Außenminister Antony Blinken am Freitag in Washington mit.

Die Strafmaßnahmen bezögen sich auf Kolomoiskis Zeit in diesem Amt. Kolomoiski bemühe sich aber auch weiter darum, demokratische Prozesse in der Ukraine zu untergraben, was eine ernste Gefahr für die Zukunft des Landes darstelle, beklagte Blinken. Neben Kolomoiski belegte das US-Außenministerium auch dessen Ehefrau und Kinder mit Einreisesperren.

Kolomoiski gehört zu einer kleinen Gruppe in den 1990er Jahren reich gewordener Ukrainer. Schwerpunkt seiner Geschäftsaktivitäten sind derzeit Unternehmen in der Erdöl- und Metallbranche. Er hält Anteile an der größten ukrainischen Fluglinie und einem der führenden TV-Sender. Die 1992 von ihm mitgegründete größte Bank der Ukraine PrivatBank wurde Ende 2016 verstaatlicht.

Von März 2014 bis März 2015 war Kolomoiski Gouverneur seiner Heimatregion Dnipropetrowsk im Südosten der Ex-Sowjetrepublik. Ihm wurde anfänglich zugutegehalten, dass er separatistische Bestrebungen in der russischsprachigen Region rigoros unterdrückte. Dabei soll er nicht immer legale Methoden verwendet haben. Teile der benachbarten Gebiete Donezk und Luhansk entlang der russischen Grenze werden seit sieben Jahren von Separatisten kontrolliert.

Der 58-Jährige gilt als einer der Hauptunterstützer der Kandidatur des amtierenden ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Nach dessen Wahlsieg 2019 siedelte der Milliardär wieder zurück in die Ukraine. Diese hatte er 2017 aus Angst vor Strafverfolgung verlassen. Selenskyj versucht jedoch mehr und mehr, sich von Kolomoiski zu distanzieren - unter anderem auch wegen in den USA laufenden Ermittlungen wegen Geldwäsche gegen Kolomoiski.