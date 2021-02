US-Regierung billigt Waffengeschäft mit Ägypten

Softwarekonzern Oracle muss US-Regierung rund 150 Mio. Euro zahlen Der US-Softwarekonzern Oracle muss der Regierung in Washington wegen falscher Abrechnungen für Lizenzen und Dienstleistungen knapp 200 Millionen Dollar zurückzahlen. Das Unternehmen habe sich zu der Zahlung bereit erklärt, weil es in einem Vertrag aus dem Jahr 1998 vereinbarte Leistungen zu teuer abgerechnet habe, teilte das US-Justizministerium am Donnerstag (Ortszeit) mit.