US-Regierung streicht Kalifornien im Streit um Abtreibungen Gelder

Gouverneur wirft Trump "billiges" politisches Manöver vor

Die US-Regierung hat dem Bundesstaat Kalifornien in einem Streit über die Kostenübernahme von Schwangerschaftsabbrüchen Bundesmittel in Höhe von 200 Millionen Dollar gestrichen. Gesundheitsminister Alex Azar erklärte am Mittwoch, Kalifornien habe gegen Bundesrecht verstoßen, indem der Bundesstaat Krankenversicherungen zur Übernahme der Kosten für eine Abtreibung verpflichte.

Kalifornien weigere sich, mit der Regierung in Washington zusammenzuarbeiten und Änderungen vorzunehmen. Daher würden dem Staat nun die Zuschüsse zum staatliche Programm Medicaid gekürzt, erklärte Azar.

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom verurteilte die Entscheidung. Der Politiker der Demokratischen Partei warf der Regierung von Präsident Donald Trump vor, sie wolle ausgerechnet während der Corona-Pandemie einen "billigen politischen" Sieg zulasten der Gesundheitsversorgung in Kalifornien einfahren.

Der scheidende US-Präsident Trump ist ein entschiedener Abtreibungsgegner. Sein Nachfolger Joe Biden von den Demokraten könnte die Entscheidung gegen Kalifornien nach seinem Amtsantritt im Januar wieder zurücknehmen.