US-Reifenhersteller Goodyear will Konkurrenten Cooper übernehmen

Goodyear-Gewinnwarnung wegen Auto-Krise in Europa Der größte US-Reifenhersteller Goodyear hat wegen der Wirtschaftsflaute in Europa seine Geschäftsziele zurückgenommen. Seine Gewinnprognose für dieses Jahr kappte der Konzern am Dienstag auf 1,4 bis 1,5 Mrd. Dollar (1,05 Mrd. Euro bis 1,12 Mrd. Euro), nach bisher 1,6 Mrd. Dollar. Vorbörslich verlor die Aktie drei Prozent an Wert.